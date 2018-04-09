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Duayen hukukçulara 25’inci yıl plaketi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Duayen hukukçulara 25’inci yıl plaketi

Barosu 'Avukatlar Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Meslekte 25 yılını dolduran 28 avukata plaket verildi. Atatürk Parkı'nda anıta çelenk konulmasının ardından kutlamalar, adliye içindeki Mahmut Esat Bozkurt Salonu'ndaki plaket töreniyle devam etti. Çok sayıda avukatın katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı , savunmayı temsil eden yargının kurucu unsuru avukatlar olarak büyük bir özveri ve çaba ile mesleklerini temsil ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından meslekte 25 yılını dolduran 28 avukata plaket, çiçek, rozet ve nazar boncuğu verildi.

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Duayen hukukçulara 25’inci yıl plaketi
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