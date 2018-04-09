Gaziantep’e 600 dönümlük park

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, 600 dönümlük alan Gaziantep Alleben Vadi Parkı yapılacak. 2014- 2017 yılları arasında 4 milyon 500 bin metrekare alana parklar, refüjler ve kent ormanı oluşturan belediye, şehrin batısından Alleben Göleti'ne kadar uzanan 600 dönüme Gaziantep Alleben Vadi Parkı'nı kuruyor. Üç adet 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı büyüklüğündeki park, eylül ayında Gazianteplilerin hizmetine sunulacak.

KİTAP KAFE

Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar olan 250 dönüme yeni Nurgana Parkı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Nurgana'nın kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla buluşturuyoruz. Her yeni parkın içerisine kitap kafe yapıyoruz. Çocuklarımız kitaplara kolay ulaşsın, çok okusun, zihinlerini geliştirsin istiyoruz. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını gençlerimize kazandırıyoruz" dedi.

EYLÜL AYINDA AÇILACAK

Alleben Vadi Parkı'nı da bu yılın eylül ayında hizmete sunacaklarını kaydeden Şahin, "Alleben Göleti'nin devamı geniş bir alan. Bu ne demek? İkinci bir Yüzüncü Yıl Atatürk Kültür Parkı demek. Burada, aile, çocuk ve genç kendini bulacak. Göletin orada derenin aktığı, çocukların ve gençlerin yürüyüş yaptığı, gençlerin spor yaptığı yeni bir mekanı halkımızla paylaşmış olacağız" dedi.