Gaziantep’te zehir tacirlerine geçit yok

GAZİANTEP polisi tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, okul, ibadethane, park ve sağlık merkezleri gibi alanlarda halkın refah ve huzurunun sağlanması için, "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerleri ile üstlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Adliyey sevk edilen 161 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU