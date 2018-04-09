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’te zehir tacirlerine geçit yok

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Gaziantep’te zehir tacirlerine geçit yok

polisi tarafından son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarında 161 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, okul, ibadethane, park ve sağlık merkezleri gibi alanlarda halkın refah ve huzurunun sağlanması için, "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerleri ile üstlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Adliyey sevk edilen 161 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Gaziantep’te zehir tacirlerine geçit yok
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