Gazilerden 44 yıl sonra ikinci çıkarma

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 44 yıl sonra bağımsızlığını kazandırdıkları toprakları aileleriyle birlikte gezen 27 Kıbrıs gazisi, o günleri tekrar yaşama fırsatı bularak, anılarını tazeledi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede ikamet eden Kıbrıs gazilerine söz verdiği KKTC gezisi düzenlendi. İlçede yaşayan gaziler ve ailelerinden oluşan 60 kişilik grup, savaşın yaşandığı bölgeyi gezerek anıları yad etti. Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne'de şehitlikler, görev yapılan alanlar ve tarihi doku gazilere duygulu anlar yaşattı. Erdemli Belediye Başkanı Tollu, "Vatanı için, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gazilere ne yapsak azdır. Gazilerimizin o heyecanlarını, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Gazilerimizin her zaman yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU