Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hedefe emin adımlarla

Hedefe emin adımlarla

YDÜ başantrenörü , “Kalan maçlarımızı da kazanıp hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız” dedi.

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Hedefe emin adımlarla

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında 'da oynadığı maçta ASKİ Spor'dan istediğini alan hedefe emin adımlarla ilerliyor. Normal süresi 71-71 biten maçta rakibini uzatma bölümümde 83-76 yenen periler liderliğini sürdürdü. Teknik adam , "Oyuncularım kazanmak adına her şeylerini ortaya koydu" dedi. Karşılaşmada Holingsvorth, Gruda, McBride ve Vandersloot'un üstün bir performans sergilediğini belirten Kalaycıoğlu, "Ligde kalan maçlarımızı da kazanıp hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız. Bu konuda taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza verdiğimiz sözü tutacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefe emin adımlarla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN