Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Adana'da oynadığı maçta ASKİ Spor'dan istediğini alan Yakın Doğu Üniversitesi hedefe emin adımlarla ilerliyor. Normal süresi 71-71 biten maçta rakibini uzatma bölümümde 83-76 yenen periler liderliğini sürdürdü. Teknik adam Zafer Kalaycıoğlu, "Oyuncularım kazanmak adına her şeylerini ortaya koydu" dedi. Karşılaşmada Holingsvorth, Gruda, McBride ve Vandersloot'un üstün bir performans sergilediğini belirten Kalaycıoğlu, "Ligde kalan maçlarımızı da kazanıp hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız. Bu konuda taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza verdiğimiz sözü tutacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

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