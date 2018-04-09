Kansere etki eden faktörler anlatılacak

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Nisan 2018 Cumartesi günü 10.00 – 12.00 saatleri arasına düzenlenecek konferansa dileyen herkes ücretsiz katılabilecek.

Dr. Semir Beyaz, lisans eğitimine 2005 yılında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde başladı. Birinci sınıftan itibaren TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerine yönelik araştırma projesi destek programına başvurdu ve laboratuvarda bağışıklık sistemi (immünoloji) alanında bilimsel araştırmalar yapma sürecine girdi. 2007 yılında İYTE'de yaptığı çalışmaları sunmak için katıldığı Ulusal İmmünoloji Kongresinde "Genç Araştırmacı Ödülüöne layık görüldü.

İlerleyen süreçte yaz stajını 2008 yılında kazandığı burs ile Harvard Tıp Fakültesinde yaptı. İYTE'den 2009 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. Harvard Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Bir yıl boyunca immünoloji ve kök hücre nakli alanında araştırmalarını sürdürdükten sonra, 2010'da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İmmünoloji Doktora Programına kabul edildi. Doktora çalışmalarının bir kısmını Harvard Tıp Fakültesi'nin Kanser ve Kan Hastalıkları merkezinde, kan hücreleri, kök hücreler ve epigenetik üzerine, diğer kısmını ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Kanser Merkezi'nde beslenme, kök hücre ve kanser arasındaki ilişki üzerine yürüttü.

Çalışmalarının sonuçları Nature ve Nature İmmünoloji gibi dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlandı ve bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Doktora çalışmalarını 2016 yılında tamamladıktan sonra, Harvard ve MIT'de araştırmalarını sürdürmeye devam etti. 2018 yılı itibariyle de moleküler biyoloji ve genetik biliminin temellerinin atıldığı, DNA'nın ikili sarmal yapısının kâşiflerinden James Watson gibi Tıp alanında Nobel ödüllü birçok önemli bilim insanına ev sahipliği yapmış olan Cold Spring Harbor Laboratory'de kendi araştırma laboratuvarını kurdu.

Devam eden araştırmaları, kanser gibi bağışıklık sisteminin ilişkili olduğu hastalıklara yararlı olabilecek sorulara cevap bulmayı amaçlıyor. Yaptığı çalışmalar, Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği Üstün Başarı Ödülü, Amerikan İmmünoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü, Janeway Ödülü, Erken Kariyer Akademisyen Ödülü, Harvard Immunoloji ve Jeffrey Modell Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görüldü.