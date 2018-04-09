Kapatılan vakfın ev görünümlü yurtları

ADANA'DA suç örgütü soruşturması kapsamında kapatılıp kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ait olduğu tespit edilen ve kaçak olduğu belirlenen 6 öğrenci yurdu mühürlendi. Örgüt, kamuoyunda algı oluşturmak için operasyondan sadece 1,5 ay önce sahte bildirimlerle kaçak yurtlarda öğrenciler değil, aileler yaşıyormuş gibi gösterdiği ortaya çıktı.

DEDEKTİF GİBİ

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir müfettiş, adeta dedektif gibi çalışıp, Furkan Vakfı'na ait olan yurtları tek tek tespit edip, rapor haline getirdi. Söz konusu rapor üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapsamlı bir soruşturma başlatıp, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle de ortak bir çalışma yürüttü. 2012 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne herhangi bir yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı'nın, 2013 yılında kaçak olduğu tespit edilen yurtları, eşyalı olarak her biri yıllığı 3 bin liraya kiraya verilip, kontratların yapılarak, ev izlenimi verilip, kapatılmasının engellendiği belirlendi. Vakfa ait olan binalar için tam bir gizlilik içinde hareket edildiği, hatta öğrencilerin bir dizi tedbir aldığı ortaya çıktı. Polis, alınan tüm bu tedbirlere rağmen, 6 Nisan'da harekete geçti. Merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt, Bahçelievler, Karasoku ve Ulucami mahallelerinde 5, Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir olmak üzere toplam 6 kaçak öğrenci yurdunda kalan öğrenciler önce tahliye edildi, sonrasında da zabıta ekipleri ev görünümlü kaçak yurtları tek tek mühürledi.

'SOKAKTA KALDIK' ALGISI

Operasyondan sonra örgütün, kamuoyunda algı yaratmak için aileleri, küçük çocukları ve hatta ezanı bile kullandığı ortaya çıktı. Örgütle bağlantıları tespit edilen bu kişilerin, sosyal medyada yayınlanan video görüntülerinde, 'Sokakta kaldık' diyerek duygu sömürüsü yaptıkları belirlendi. Polis, o görüntülerden yola çıkarak, Furkan Vakfı'nın algı operasyonunu da boşa çıkarttı.