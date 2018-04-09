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’ oyunu ’da sahnelendi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
‘Mehmet Akif’ oyunu Hatay’da sahnelendi

Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlayan ve İstiklal Marşı'nın yazarı Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu Antakyalı izleyicilerden tam not aldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümüne özel hazırlanan ve Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile çok sayıda daire müdürü, STK Başkanı ve vatandaşlar izledi.

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‘Mehmet Akif’ oyunu Hatay’da sahnelendi
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