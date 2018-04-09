‘Mehmet Akif’ oyunu Hatay’da sahnelendi

ANKARA Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlayan ve İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu Antakyalı izleyicilerden tam not aldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümüne özel hazırlanan ve Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile çok sayıda daire müdürü, STK Başkanı ve vatandaşlar izledi.

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