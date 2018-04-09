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Mermer çıkarılan alanlar yeşillendi

’in Silifke ilçesinde maden çıkarılan alanlara fidan dikildi. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Doğaya verdiğimiz zararı tamir etmeliyiz” dedi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Mermer çıkarılan alanlar yeşillendi

'İN Silifke ilçesinde maden çıkarılan alanların ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında Madenciliğe ait işlenmiş maden sahasına fıstık çamı dikildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile MEDMAR A.Ş. yaptıkları ortak ağaç dikim etkinliğiyle fidanları toprakla buluşturdu. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Silifke Taşucu güzergahında karşıdan bakıldığı korkunç bir görüntü var. Tahrip edilmiş bir alan görüyoruz. Ruhsatlandırılmış bu maden sahalarında, bir taraftan madeni işlerken, bir diğer taraftan da doğaya, çevreye verdiğimiz olumsuzlukları bertaraf edecek tedbirlerin alınmasına yönelik hukukumuzun ön gördüğü işler var. Burada bugün ve geçtiğimiz yıl diktiğimiz fidanlar büyüyecek ve ağaç olacak. Artık karşıdan bakıldığında yeşil görünecek" dedi.

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Mermer çıkarılan alanlar yeşillendi
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