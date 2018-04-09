Mermer çıkarılan alanlar yeşillendi

MERSİN'İN Silifke ilçesinde maden çıkarılan alanların ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında MEDMAR Madenciliğe ait işlenmiş maden sahasına fıstık çamı dikildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile MEDMAR A.Ş. yaptıkları ortak ağaç dikim etkinliğiyle fidanları toprakla buluşturdu. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Silifke Taşucu güzergahında karşıdan bakıldığı korkunç bir görüntü var. Tahrip edilmiş bir alan görüyoruz. Ruhsatlandırılmış bu maden sahalarında, bir taraftan madeni işlerken, bir diğer taraftan da doğaya, çevreye verdiğimiz olumsuzlukları bertaraf edecek tedbirlerin alınmasına yönelik hukukumuzun ön gördüğü işler var. Burada bugün ve geçtiğimiz yıl diktiğimiz fidanlar büyüyecek ve ağaç olacak. Artık karşıdan bakıldığında yeşil görünecek" dedi.

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