Niğde’nin yardımı Suriye’ye ulaştı

NİĞDE'DEN geçtiğimiz günlerde Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan törenle Suriye'ye gönderilen tırlar bölgeye ulaştı. IHH Niğde Şubesi, Niğde Belediyesi ve yardımseverlerin katkıları ile toplanan gıda ve temel ihtiyaç maddeleri Suriye'de bulunan mazlumlar için yola çıkmıştı. Yardım Tırları Suriye'de görev yapan AFAD'a ekiplerine teslim edildi.

MUHTAÇLARA DAĞITILACAK

Niğdeliler tarafından yapılan yardımlar, Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen bölgelerdeki yaşayan muhtaç kişilere dağıtılacak. Yardımların bölgeye sağlıklı bir şekilde ulaşması için, 15 Temmuz şehidi kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve Niğdeli işadamı Servet Yüksel rehberlik yaptı.