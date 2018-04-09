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’nin yardımı ’ye ulaştı

’den gönderilen ve içerisinde patates ve temel ihtiyaç maddeleri olan tırlar ’ye ulaştı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Niğde’nin yardımı Suriye’ye ulaştı

'DEN geçtiğimiz günlerde Meydanı'nda yapılan törenle 'ye gönderilen tırlar bölgeye ulaştı. IHH Niğde Şubesi, Niğde Belediyesi ve yardımseverlerin katkıları ile toplanan gıda ve temel ihtiyaç maddeleri Suriye'de bulunan mazlumlar için yola çıkmıştı. Yardım Tırları Suriye'de görev yapan 'a ekiplerine teslim edildi.

MUHTAÇLARA DAĞITILACAK
Niğdeliler tarafından yapılan yardımlar, Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen bölgelerdeki yaşayan muhtaç kişilere dağıtılacak. Yardımların bölgeye sağlıklı bir şekilde ulaşması için, 15 Temmuz şehidi kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve Niğdeli işadamı Servet Yüksel rehberlik yaptı.

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Niğde’nin yardımı Suriye’ye ulaştı
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