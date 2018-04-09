Örtü altında ilk kayısı hasadı

TÜRKİYE'NİN önemli erkenci yaş sebze ve meyve üretim alanı olan Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında kayısı hasadı başladı. Üretici Hamza Gökler'in serasında hasadı yapılan 100 kilogram kayısı, İzmir ve İstanbul'a gönderildi. Kayısının kilogram fiyatının 50-60 lira arasında olması bekleniyor. Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, hasat edilen kayısının gelen talebe göre çeşitli illere gönderileceğini söyledi. İlçe genelindeki yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadı yapılacağını aktaran Gürses, "Sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonu, gelecek talebe göre birçok ülkeye ihraç edilecek. Kalan 8 bin tonu ise yurt içinde tüketilecek. Dileğimiz geçmiş yıllardaki gibi fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi. Fiyatlar bir anda düşerse üreticilerimiz masraflarını alamadığı gibi zarar edip mağdur olurlar" dedi.

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