Şehit ve gaziler unutulmadı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna, Adana Polis Evi'nde bir yemek verildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, teşkilatın, milletin huzur ve güvenliği için zorlu şartlara göğüs gerdiğini söyledi. Bugün şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Emniyet Müdürü Yıldız, şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için kaleme aldığı, 'Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' dizelerini hatırlatarak, "Bize Bedr örneği vererek, millete şahadet timsali olan bu erler ve onları yetiştiren değerli ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Onların hakkını asla ödeyemeyiz" dedi.

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