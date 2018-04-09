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Sezer’e armağan

'da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan , karşısında takımını yalnız bırakmadı. Özmen, koltuk değneğiyle soluğu 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda aldı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Sezer’e armağan

lu futbolcular Grandmedical spor galibiyetini 'e armağan etti. Geçtiğimiz haftalarda Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta ayağı kırılarak sezonu kapatan Sezer Özmen takım arkadaşlarını bu zorlu günde yalnız bırakmayarak stattaki yerini aldı. Galibiyet sonrası sahaya inen başarılı futbolcu duygu dolu anlar yaşadı.

DAKİKALAR CA ALKIŞLANDI
Taraftarları selamlayan Sezer Özmen, "Takım arkadaşlarımın mücadelesi ve inancı bana güç verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her golden sonra beni göstererek alkışladılar" diye konuştu. Teknik direktör Mustafa Uğur ise, "Zor da olsa kazanmasını bildik. Önemli olan bu üç puanı almamızdı. Bunu başardık" şeklinde konuştu. Ligde kalan maçlara aynı ciddiyetle hazırlanarak çıkacaklarının altını çizen Uğur, "Futbolcularımın sahadaki mücadelesi, birlik ve beraberliği beni heyecanlandırdı. Bu duyguyu bana yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Bu takımın lige kalacağını söylüyorum. Bundan sonra futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Sezer’e armağan
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