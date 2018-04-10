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Açık hava kütüphanesi kitap kurtlarıyla doldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Açık Hava Kütüphanesi’nde kitap rafları ‘oku’ şeklinde hazırlandı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Açık hava kütüphanesi kitap kurtlarıyla doldu
Edebiyatın ve şiirin başkenti 'ta, Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak Açık Hava Kütüphanesi'ni hizmete sundu. Bunun bir ilk olduğunu ve devamının geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, "Amacımız insanlarımıza kitap sevgisini aşılamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Zaten arkadaşlarımız da kitap raflarını 'oku' şeklinde yapmışlar. İhtiyaç olan bölgelerimize normal kütüphaneler ile açık hava kütüphaneleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

"GÜZEL BİR HİZMET"
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Bilmen de, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Aliya İzzetbegoviç Açık Hava Kütüphanesi çok güzel bir hizmet oldu. Hem okuma kültürü geliştirilecek, hem de parklara gelen vatandaşlarımıza ve çevre okullardaki öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmış olacak" diye konuştu.

ÇOK OKUYANLARA ÖDÜL
Öte yandan 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, halk kütüphanelerinde en çok kitap okuyanlara plaket ve ödüller verildi. Genel Sekreter Çetinkaya ve Kütüphaneler Şube Müdürü Hakan Ceren, en çok kitap okuyan okuyuculara plaket ve hediyelerini verirken, başarılarının devamını diledi.
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Açık hava kütüphanesi kitap kurtlarıyla doldu
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