Adanın en büyük sanat müzesi projesi hazır

Kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak, toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi
(YDÜ) 'Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin temelini 20 Temmuz'da atacak. Projenin yakın doğu coğrafyasının en büyük güzel sanatlar müzesi olarak tasarlandığı belirtildi. Mimari projesi hazır olan müze, 12 bin metrekare kapalı alan, bin 500 kişilik fuaye alanı, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 3 heykel-enstalasyon sergi salonu, 2 fotoğraf sergi salonundan oluşacak. Müzede ayrıca hatıra eşya, basılı yayın, katalog ve sayış üniteleri de yer alacak. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşması sağlanacak" dedi.