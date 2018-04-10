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Araban’da 10 Nisan coşkuyla kutlandı

’in Araban ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü düzenlen törenle kutlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:39
Araban’da 10 Nisan coşkuyla kutlandı

Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz beraberindeki polisler, Araban ilçe asri mezarlığında şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Yılmaz ve beraberindeki polisler, Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı makamında ziyaret etti.
Yılmaz ve beraberindekiler, programda şehit ailelerini de unutmadı.

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Araban’da 10 Nisan coşkuyla kutlandı
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