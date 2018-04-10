Bilimsel araştırma sertifika programı

Yakın Doğu Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi, eğitim yaşamının tüm paydaşlarına yönelik "Bilimsel Araştırma Teknikleri" kisa dönemli eğitim ve sertifika programı başladı. Program çerçevesinde bilimsel araştırmalarını sürdüren tez veya bilimsel makale yazım süreçlerindeki katılımcılara yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler verilecek. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek kısa dönemli eğitim ve sertifika programı, bilimsel süreç becerileri, araştırma etiği, SPSS veri girişi ve analizi konularını içerecek. Kısa dönemli eğitim ve sertifika programı kapsamındaki uygulamalı eğitimler ve seminerler beş hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı'nda gerçekleştirilecek.