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Cizre’de Polis Haftası kutlamaları

’ın Cizre ilçesinde ’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü coşku ile kutlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:00
Cizre’de Polis Haftası kutlamaları

'nın kuruluşunun 173'üncü yıldönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı Bahçesinde tören düzenlendi. Tören İlçe Emniyet Müdürü 'ın Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı. Törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Eski Belediye Başkanı ve Emekli Korucu Başı Kamil Atak, muhtarlar, iş adamları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra, düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Cizre’de Polis Haftası kutlamaları
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