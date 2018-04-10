Cizre’de Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıldönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı Bahçesinde tören düzenlendi. Tören İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ın Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı. Törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Eski Belediye Başkanı ve Emekli Korucu Başı Kamil Atak, muhtarlar, iş adamları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra, düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



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