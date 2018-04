Demirkol, Urfa kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Demirkol, Milli Mücadele'de kendini kurtaran şehir unvanı alan şanlı şehrin kurtuluşunda şehadet şerbetini içen şehitlere rahmet diledi. Demirkol'un mesajında, "Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna dair akıllarda yer eden cümlelerden biri 'yardım almadan, kendini kurtaran şehirdir. Bu kent, yurdun o dönem ki şartlarında, imkansızlıklar içinde kendi imkanlarını oluşturmuş, vatanına ve bayrağına sahip çıkmış, kahramanlıklar göstermiştir. Biz ebedi hayata inanan insanlar olarak inancın, imanın, vatan ve millet ruhunun da ebediyetine inanıyoruz. Bu inanç ve azim, bu kahraman ruh her yaştan insanımızın içinde saklı ve kendini koruyor. Şanlıurfa'nın kurtuluşunda adı geçen Şehit Nusret Bey'in idamın eşiğinde kendinden önce düşündüğü vatanımız gibi, bizler de önce vatan demeyi bilen, yaşayan, örneklerini veren bir milletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında sıklıkla ifade ettiği gibi 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ile yurdun her yeri bizim ve birlikteyiz. Bunu bilen, bizler gibi yaşayan, tarihinde örneklerini sayısız kez taşıyan, ecdadını tanıyan bir millet olarak, kentimizin bu kutlu tarihi 98 yıl sonra da bizi onurlandırmaktadır. Bugün Afrin'de içimizde halen bu gücü taşıdığımızı görmek, 15 Temmuz'da bu imanı koruduğumuza şahit olmak, bize her daim 11 Nisan ruhunun bilinci ile hareket etme sorumluluğunu getiriyor. Cephe denilen bazen savaştadır ama bazen de işinizin başında olmaktır. Bir imkanı insan yararına kullanmaktır. Bir ihtiyacı gidermektedir. İnsan faydasına işler yapmak da, aslında cephede olmaktır. Yani biz bize kurtarılarak emanet edilen ilimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Emanet bilinci ile ecdadın emaneti bilinci ile hareket ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki her karış toprağımız kutsal, her insanımız kıymetlidir. Şanlı ecdadımızı On İkiler'in temsil ettiği, topyekun Urfa Halkının şahlanışı ve neticesinde Urfa'nın şanlı zaferine ulaşmak uğruna can veren, tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kente emek vermiş, veren ve verecek olan herkese teşekkürü borç biliyorum. Şanlı ilimizin şanlı gününü kutluyor, saygılar sunuyorum" denildi.



BUGÜN NELER OLDU