Hatay’ın sabunu turistlerin gözdesi

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Antakya'nın el yapımı defne sabunu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. 600 yıllık Kurşunlu Han'da tezgahlardan inmeyen defne sabunu kokusu ve doğallığıyla yerli halkın da aradığı ürünlerden. Yerli ve yabancı turistlerin defne sabununa büyük ilgi gösterdiğini belirten aktar Emre Abacı, turistlerin aldığı sabunların bazen valizlere sığmadığını, adreslerine kargoyla gönderdiklerini söyledi. Defne sabunu için büyük emekler harcandığını belirten Emre Abacı, "Defne yapraklar ve meyvesi kazanlarda 3-4 saat kaynatılıyor. Kaynama sırasında oluşan yağ kepçelerle kalıplara konuluyor ve soğuduktan sonra dilimler şeklinde kesiliyor. Bir gün beklettikten sonra kuruması için bir hafta boyunca çevirmek gerekiyor. 100 kilo defne yaprağından 40-50 kilo saf defne yağı elde ediliyor" dedi.Defne sabununun birçok faydası olduğunu söyleyen Emre Abacı, "Cilt ve saç için faydalı olmasının yanı sıra güzel kokusu ile de diğer bitki sabunlarından ayrılır. Bebeklerde pişik oluşumunu engeller. Antiseptik özelliği sayesinde derideki birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Derideki mikrop kökenli hastalıkların tedavisinde de etkilidir. Ayrıca mantar oluşumunu da engeller" diye konuştu.