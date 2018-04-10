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girişimcilik kursu nisan ayı eğitimi başladı

Samandağ Belediyesi ve işbirliği ile gerçekleştirilen Nisan ayı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" başladı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:53
KOSGEB girişimcilik kursu nisan ayı eğitimi başladı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 30 girişimci adayının katılımıyla 12 Nisan'da sona erecek. İş kurmak isteyen girişimci adaylarının uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonunda sunacakları projenin tarafından onaylanması halinde 50 bin liraya kadar hibe desteği ve 100 bin liraya kadar da kredi desteği verilebilecek.

Samandağ Yeni Çarşı Salonu'ndaki eğitimler, Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter tarafından veriliyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı , yaptığı açıklamada, bugüne kadar bin kişinin üstünde girişimci adayına girişimcilik belgesi verdiklerini belirterek, "Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve günümüz şartlarında rekabet edebilen girişimcilerin oluşması için çalışmalarımız devam ediyor"dedi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgi verileceği bildirildi.

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KOSGEB girişimcilik kursu nisan ayı eğitimi başladı
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