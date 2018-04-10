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Melih ABİ. Sitenin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Melih ABİ. Sitenin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var

Tarsus Demirkapı'da bulunan Sanayi Sitesinin ve Donuktaş'ın arkasında eski Barutçular fabrika binası var.
Fabrika içinde işyerleri var.
Duvarlara zarar veriyor.
Buradaki işletmeden tiner kokusu yayılıyor.
Ayrıca tavuk kokusu çevredeki insanları rahatsız ediyor.
Aynı şekilde işyerlerinden çıkan gürültü insanları canından bezdiriyor.
Şevket Başkan mesele önemli…
Bir baktır istersen.

***

ün içinde çekirdek çitlemiş kabuklarını atmış

Belediye otobüsünün içi çekirdek kabuklarıyla dolu.
Bu ne aymazlıktır.
Bu ne ahlaksızlıktır öyle.
Otobüse kendisinden başka binen yok sanki.
Araç sürücüsü ne yapsın?
Otobüsü bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok.

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Melih ABİ. Sitenin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var
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