Nöbet değişimiyle çıtamız yükselecek

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) yeni meclis ve yönetim kurulu başkanları seçildi. Adil Sani Konukoğlu Meclis, Adnan Ünverdi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. GSO'da 3 Nisan'da yapılan seçimlerde oluşan 65 kişilik meclis ilk toplantısını yaparak, meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini belirledi. GSO'ya gelerek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten milletvekili Nejat Koçer, "Seçim sonuçları Sanayi Odamıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kurucu Başkanımız rahmetli Sani Konukoğlu'nun başlattığı bu hareket birlik ve beraberlik içinde, gururla izlenecek, Gaziantep'e örnek olacak şekilde devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara inşallah devam ederiz" dedi. MECLİS BAŞKANI OLDU
Yeni dönem herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise "Bu çatı altında bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde Gaziantep için, ülkemiz için elbirliği ile çalıştık. Bu dönemde ve bundan sonra ki dönemlerde de elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.