Osmaniye’de 4. Off-Road Şenliği

Osmaniye
Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Off-Road Şenliği nefesleri kesti. Dört kategoride gerçekleştirilen, 30 il ve KKTC'den yaklaşık 80 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlar öncesi Adana Motokros Kulübü üyesi motokrosçuların gösterileri ilgiyle izlendi. SÜRPRİZ TEKLİF
Standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, görevli iş makineleri ve vinçler yardımıyla kurtarıldı. Yarışlar sırasında Cem Oğlak Kaya, yardımcı pilot olarak bindiği arazi aracından inerek seyirciler arasında bulunan kız arkadaşı Sena Çevik'e, pankartlarla evlenme teklif etti.