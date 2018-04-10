Oyuncak projesi büyük ilgi görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Oyuncağımı üretiyorum, Yeteneğimi keşfediyorum' projesi kapsamında yapılan oyuncaklar kardeş okullarla paylaşılmaya başlandı. Ertuğrul Gazi MTAL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 12. sınıf öğrencileri ve ilçedeki anaokulu ve anasınıfı öğrenci ve velileriyle uygulanan projeyi Zeynep Dere ile İlknur Kocaoğlu yürütüyor. Sultan Akın İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve aileleri yaptıkları oyuncakları Kösbucağı İlkokulu öğrencilerine hediye etti. Dağıtıma Kaymakam Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaağaç ve davetliler katıldı. Kaymakam Kula. "Bu anlamlı projede yer almak bizleri mutlu etti. Desteğimiz her zaman sürecek" dedi.