Şahinbey'de modern polis merkezleri

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede 3 modern polis merkezi inşa edip, emniyet mensuplarının hizmetine sunuldu. Belediye tarafından 4. polis merkezinin yapımı için de çalışmalara başladı. Daha önce 47 yıldır bölgede hizmet veren Düztepe Polis Merkezi'ni kentsel dönüşüm ve yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkılırken, yerine geniş ve modern bir görünüme sahip Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi inşa edildi. Karataş mevkiine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini polislerin hizmetine sunup onların daha modern bir ortamda görev yapmalarını sağladı. Sadece bunlarla yetinmeyen Şahinbey Belediyesi Güzelvadi Mahallesi'ne Yeşilvadi Polis Merkezi yapmak için çalışmalarına büyük bir özveri ile başladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis teşkilatının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Aziz vatanımızın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Polislerimiz için Şahinbey Belediyesi olarak 3 polis merkezi inşa ettik. Polislerimizin görevlerini daha modern ve daha güzel ortamlarda yapabilmeleri için Karataş'a Düztepe'ye polis merkezleri inşa ettik. Güzelvadi'ye ise Yeşilvadi Polis Merkezi yapmak için çalışmalarımıza başladık. Bizler polislerimiz için ne yapsak azdır. Onların sayesinde rahatça uyuyup, şehirde rahatça gezebiliyoruz. Onlara her zaman minnettarız" diye konuştu.