Şakalaşırken tüfekle vurdu

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu ilçesinde A.Ş. (13), yaylada şakalaştığı sırada ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar ile arkadaşı D.İ.'yi yaraladı. Yüzünden yaralanan D.İ. (14), ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Şakalaşırken arkadaşını yaralayan A.Ş. ise psikolog nezaretinde ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay, İmalı Tıbık Yaylası'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü. Sağlık ekipleri D.İ.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile indirilmesi riskli bulununca ambulans helikopter istendi.