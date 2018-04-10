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‘Suriyelilere yardım insanlık görevimiz’

’da kalan Suriyeli kadın ve çocuklar için eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, “Kardeşlerimizin yanında olmak insanlık görevidir” dedi

Giriş Tarihi: 10.4.2018
‘Suriyelilere yardım insanlık görevimiz’
Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, ALFABE Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik olarak düzenlenen 'Oku, Rabbinin Adıyla' konulu eğitim etkinliğine katıldı. Demirtaş, Suriyelilere yardım etmenini insanlık görevi olduğunu vurguladı. Dernek yöneticileri etkinlikle Suriyeli kadınlar ve çocuklara Türkçe okuma yazma, ahlak, Kuran-ı Kerim ve hafızlık dersleri verildiğini belirtti.

SERGİ AÇTILAR
Dernek yöneticilerine bu faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Beyhan Demirtaş, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekti ve dernek yöneticilerine eğitim çabalarından dolayı tebrik etti. Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik eğitim etkinliği, Beyhan Demirtaş'ın resim sergisini gezmesiyle son buldu.
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‘Suriyelilere yardım insanlık görevimiz’
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