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Turan Özdemir Caddesinde kaldırımlar yenileniyor

’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesinin kaldırımları yenileniyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:47
Turan Özdemir Caddesinde kaldırımlar yenileniyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesinde yaklaşık 10 yıllık olan kaldırımların deforme olması nedeniyle yenilendiğini dile getirdi. Özdemir, "Belediye olarak ilçenin muhtelif yerlerinde mız devam ediyor. Bunların içinde en önemlisi olan çarşı merkezinde devam eden kaldırım çalışmalarıdır. Buradaki kaldırımlar 10 yıldan fazladır kullanılıyor. Bu kaldırımların çeşitli sebeplerle deforme olması nedeniyle yeniliyoruz. Bu kaldırımlarda engelliler için de engellilerin rahat bir şekilde hareket etmeleri doğrultusunda çalışmalar da yapılmaktadır" diye konuştu.

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Turan Özdemir Caddesinde kaldırımlar yenileniyor
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