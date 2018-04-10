Turan Özdemir Caddesinde kaldırımlar yenileniyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesinde yaklaşık 10 yıllık olan kaldırımların deforme olması nedeniyle yenilendiğini dile getirdi. Özdemir, "Belediye olarak ilçenin muhtelif yerlerinde kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Bunların içinde en önemlisi olan çarşı merkezinde devam eden kaldırım çalışmalarıdır. Buradaki kaldırımlar 10 yıldan fazladır kullanılıyor. Bu kaldırımların çeşitli sebeplerle deforme olması nedeniyle yeniliyoruz. Bu kaldırımlarda engelliler için de engellilerin rahat bir şekilde hareket etmeleri doğrultusunda çalışmalar da yapılmaktadır" diye konuştu.



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