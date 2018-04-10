Turnuvalar kenti

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere madalyaları, kupaları ve ödülleri verildi. Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkmenistan'dan 640 sporcu katıldı. GELENEKSEL OLDU
Ödül törenine Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile aileler katıldı. Başkan Erkoç, Büyükşehir Belediyesi olarak spora çok önem verdiklerini belirterek, "Kentimizde uluslararası turnuvalar geleneksel hale geldi. Satranç zekayı geliştirmesi ve düşünmeye sevk etmesi bakımından çok önemli bir spor dalı. Gelecekle ilgili plan kurmayı, geleceğe yönelik hesaplar yapmayı öğreneceğimiz en iyi sporlardan birisi" dedi. DERECEYE GİRENLER
5 dalda gerçekleştirilen turnuvada Vugar Rasulov, Misratdin İskandarov (Azerbaycan), Meilis Annaberdiev (Türkmenistan), Sefa Var, Ufuk Adıgüzel, Taha Şahin, Arda Altundal, Ömür Elgin, İsa Gülbaş, Efdal Gülbahar, Kutay Sakmak, Ahmet Selim Uygun, Arda Çekilmez, Erdem Avcı ve Ali Hasırcı kategorilerinde dereceye girdi. Toplamda 51 bin 900 TL ödül dağıtıldı.