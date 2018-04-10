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‘Üreten üniversiteyi birlikte kuracağız’

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
‘Üreten üniversiteyi birlikte kuracağız’
İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. KSÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, Kahramanmaraş'a yakışır Türkiye ve dünyada söz sahibi, üreten, gelişen ve öncü üniversiteyi şehrin bütün unsurlarının desteği ile birlikte tesis edeceklerini kaydetti. Rektör Can, ziyaretin anısına İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz'e KSÜ logolu ahşap duvar saati hediye etti.
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