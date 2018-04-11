11 Nisan Kurtuluş etkinliklerinde kültür ve sanat gecesi

Bu yıl yine birbirinden güzel etkinliklerle 11 Nisan kurtuluş coşkusunu şehir genelinde hissettiren Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı bir program düzenliyor.

Bu kapsamda Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda vatandaşların yoğun katılımı ile Kum Sanatı Gösterisi, Oratoryum Orta Oyunu ve Dayı Yeğen Biz Bize müzikalli ile gelen konuklara güzel bir gece geçirdi.

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, "Memleketin hangi çabalar ile elde edildiğini biliyoruz ve bizler de bu memlekete daha iyi hizmet edebilmek için çalışıyoruz" dedi.

98 yıl önce verilen mücadele ile memleketin bizlere emanet edildiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'nın Düşman işgalinden kurtuluşunun 98.Yılını hep birlikte kutluyoruz. Ecdadımız 98 yıl önce omuz omuza kadınıyla genciyle yaşlısı ile bir ve beraber olup bu cennet vatanını bizlere emanet ettiler. Başta On İkiler olmak üzere bu vatan için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin hiçbir zaman gözü arkada kalmasın. Şehit yakınları hiç bir zaman ümitsizliği olmasın bu memleketin hangi çabalar ile elde edildiğini biliyoruz ve bizler bu memlekete daha iyi hizmete ederek, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, Bayramımızı bayram gibi yaşayacağız ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.