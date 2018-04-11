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7. sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
7. sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
'da 7'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14), okuldan kaçmasına engel olduğu iddia edilen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı. Merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda eğitim gören Ş.C.K., iddiaya göre okuldan kaçmak istedi. Müdür yardımcısı Yunus Esen, durumu fark edip engel olmaya çalışınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.C.K., yanındaki bıçakla Yunus Esen'i bacağından yaraladı. Ş.C.K., okula çağrılan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Esen ise ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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7. sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
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