Badmintonda şampiyon Yakın Doğu Koleji oldu

Yakın Doğu Koleji
Ortaokul kız ve erkek badminton takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonası'nda KKTC Şampiyonu oldu. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren kız takımı rakiplerine sadece 1 set verirken, erkekler set vermeden şampiyonluğa adını yazdırdı. Geçen yılki başarılarını tekrarladıklarını ve bunun mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Antrenör Fırat Deniz ve Meryem Demir, iyi çalıştıklarını, bu çalışma sonucunda da öğrencilerin azminin sahaya doğru yansıdığını belirtti. Deniz, takımın bu başarıyla Mayıs ayı içerisinde Manisa'da yapılacak olan Ortaokullar Arası Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılacağını, KKTC'yi ve Yakın Doğu'yu en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.