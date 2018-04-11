Bahar Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Mersin
Erdemli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erdemli İlçe Temsilciliği'nin düzenlediği 1'inci 'Bahar Satranç Turnuvası' sona erdi. 420 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından verildi. Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, "Çocuklarımızla birlikte başarılarımızı sürdürerek ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz" dedi. Gençlerin en iyi ve en güzel yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizi tutuyoruz" dedi.