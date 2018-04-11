Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Bahar Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Bahar Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Bahar Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu
Erdemli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erdemli İlçe Temsilciliği'nin düzenlediği 1'inci 'Bahar Satranç Turnuvası' sona erdi. 420 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından verildi. Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, "Çocuklarımızla birlikte başarılarımızı sürdürerek ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz" dedi. Gençlerin en iyi ve en güzel yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizi tutuyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN