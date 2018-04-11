Büyükşehir eşitlik sertifikasını aldı

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Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş yaşamında eşit hak ve fırsatlardan yararlanmasını amaçlayan "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını alan ilk kamu kurumu oldu. Sertifika alan belediyenin yönetim kadrosunun yüzde 28'inin, çalışan kadronun da yüzde 22'sinin kadınlardan oluştuğu açıklandı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, sertifikasını Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ve İntertek Türkiye Ülke Müdürü Müge Heneghan'ın elinden aldı. Şahin, kadınların duygusal zekasını yönetime katarak, yönetimde çeşitlilik oluşturduklarını aktararak, kadın elinin değdiği yerde güzelliklerin, iyiliklerin, sabrın ve merhametin yeşerdiğini söyledi.