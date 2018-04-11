Cizre’de şehit polisler için mevlit okutuldu

Düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, ilçe protokolü, STK temsilci ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programı müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından emniyet mensupları tarafından vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.



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