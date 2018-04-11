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Dağdaki otları toplayıp, yemek ve yapıyorlar

'nin ilçesine bağlı Bölük köyü kadınları, baharın gelmesiyle birlikte uzun bir yolculuğun ardından çıktıkları dağlarda ot toplayıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlar, her yıl baharda 'ndaki yaylaya çıkıp pancar otu topladıklarını ve bu otlarla ve çeşitli yemekler yaptıklarını söyledi.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:06
Dağdaki otları toplayıp, yemek ve otlu peynir yapıyorlar

ilçesine bağlı Bölük köyünde oturan kadınlar, köylerine 10 kilometre uzaklıktaki eteklerinde bulunan 'na zorlu bir yolculuğun ardından ulaşarak burada hem hem de çeşitli yemeklerde kullanılan pancar otlarını topluyor.

Rengarenk çiçeklerin açıldığı yaylada otları toplayıp çuvalara dolduran kadınlar, yayladaki yemek molasının ardından ot dolusu çuvaları sırtlarına alıp, 10 kilometre yürüyerek köylerine dönüyor. Kadınlara çocukları da yardımcı oluyor.

Yaylada pancar otu toplayan Lalihan Savaşan, "Baharla birlikte yaylalarda şifalı otlar da yetişiyor. Bizler her yıl olduğu gibi, bu yıl da Şilo Yaylası'na bağlı harane yaylasına çıkıp burada peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılan otları topladık. Bu otları evlerimize gitirip çocuklarımıza yemek yaptırıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

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Dağdaki otları toplayıp, yemek ve otlu peynir yapıyorlar
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