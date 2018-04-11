Ercan Atalay: ASKİ düştü

Yazımın başlığını bu şekilde atmak, bir spor yazarı olarak bana ve büyük bir kuruluş olan ASKİ'ye yakışmadı. Çünkü yıllarca basketbol camiasının içerisinde bulundum. Başarı ve başarısızlık nasıl, neden gelir, iyi bilenlerdenim.
Son zamanlarda değil şehrimizin, Türkiye'nin en iyi karnaval etkinliğine ev sahipliği yapıyorsun, fakat diğer taraftan Süper Lig'deki kadın basketbol takımın küme düşüyor.
Düşünün üç gün boyunca ülkemin bütün kadınları üzerlerine turuncu kıyafetler giyerek baharın gelişini karnaval havasında şehrimizde kutluyorlar. Diğer bir taraftan ise şehrin başka bir noktasında ülke ve şehir kadınlarımızı temsil eden basketbol takımımız ligden düşüyor. Ve bunu son zamanlarda şehrimize kazandırılmış en iyi spor tesisinde oynarken kaybediyor.
ASKİ takımımızın iyi yönetilmediğini yıllardır konuşur yazarız. Şu bir gerçek ki ülkemizde her şeye rağmen sporcu yetişiyor, fakat nedense spor yöneticisi yetişmiyor. Spor yöneticiliği farklı bir yönetim tarzıdır. Spordan ve sporculuktan gelmiş, bu işin zaferini de hüsranını da yaşamış, tecrübede sporcunun halinden anlayan, dürüst insanların bu işi yapması gerekir. Fakat nedense özellikle belediye ortamında bizler bu işi biraz karıştırıyoruz.
ASKİ takımımızın ligden düşmesinde en önemli etken, Başkan Hüseyin Sözlü
'nün takımla eskisi kadar ilgilenmemesidir. Hüseyin Sözlü'yü 'Hüseyin Başkan' yapan, sadece Adana ve çevresinde değil, tüm Türkiye'de ve Avrupa'da ismini tanıtan Ceyhan Belediyespor kadın basketbol takımı olmuştur. Fakat Başkan Sözlü'nün sorumluluklarının ve iş kollarının büyümesi takımımızı ihmal etmesine neden oldu, yerini de bu takım oluşumunda kimse dolduramadı.
Başkan Hüseyin Sözlü'den beklentimiz; deneyimli ve yeni bir yönetimle sil baştan bütün olumsuzluklardan ve dedikodulardan temizlenmiş bir takımla gelecek yıl yeniden Süper Lige çıkması için destek vermesidir.