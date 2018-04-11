Görkemli kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıldönümü Adana
'da da kutlandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nde devam etti. Makamında kutlamaları kabul eden Emniyet Müdürü Selami Yıldız, daha sonra müdürlük binasında gerçekleşen kokteyle katıldı. ŞEREFLİ MESLEK
Emniyet teşkilatının 173 yıldır vatanına ve vatandaşlarına can siperhane görev yaptığını kaydeden Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bayrağımızın dalgalanması, vatanımızın bölünmemesi için bu uğurda şehitler verdik. Teşkilat olarak çok zor ama bir o kadar da şerefli ve anlamlı bir mesleği icra ediyoruz. Bu teşkilatın bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Bu fedakar mesleğin değerli mensupları milletimiz sizinle gurur duyuyor" dedi.
Emniyet Müdürlüğü logosu bulunan pasta, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Polis Okulu Müdürü Naim Cengiz, Emniyet Müdürlüğü Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Aytekin Aşıcı ve emekli emniyet müdürü Hasan Özden tarafından kesildi.