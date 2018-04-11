Karnaval bitti lezzeti kaldı

Adana
'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bu yıl Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlendi. Yarışma Komisyonu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, yarışmanın karnavala lezzet kattığını, kenti yeni tatlarla tanıştırdığını söyledi. Tayyar Zaimoğlu, Portakallı Lezzetler Yarışması'nda portakal, limon, turunç gibi narenciye ürünleri kullanılarak yapılan 98 yemeğin yarıştığını belirtti. ADANA'NIN GÜZELLİĞİ
Oyuncu Tamer Karadağlı, yapımcı Birol Güven, iyi yaşam ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, gazeteci Müge Akgün gibi ünlülerden oluşan 20 kişilik jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Birinciye ödülünü veren Vali Mahmut Demirtaş, "Adana, karnavalı, festivalleriyle, lezzetleriyle, kültürel zenginlikleriyle de ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisidir" dedi. PORTAKAL, LİMON, TURUNÇ
Park Zirve Zaimoğlu Tesisleri'nde yapılan, 'Portakallı Lezzetler Yarışması' sonucunda Sıcak yemekler dalında Vahit Şemi'nin yaptığı 'Portakallı Kebap' birinci seçildi. Soğuk yemekler dalında birinciliği 'Portakallı Mettüs' ile Eda Barutçu, pasta dalında birinciliği, 'Portakallı Pasta' ile Sadettin Söğüt, tatlı dalında 'Turunç Sorbe' ile Orhun Atilla Dinkçioğlu birinci seçildi.