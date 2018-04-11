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Klasiklere büyük ilgi

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Klasiklere büyük ilgi
6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park'ta araçlarını sergileyen Klasik Otomobil Kulübü (ADAKOK) ilgi odağı oldu. Karnaval coşkusunu yaşayan binlerce yerli-yabancı turist ve Adanalılar, klasik otomobillere büyük ilgi gösterdi. 1962- 63 model İmpalalar ve 1975 model Nova ile yakından ilgilenen vatandaşlar, 1970'li yıllara ait Mercedes, 55-69 model Cevrolet'lerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Klasik otomobil sahiplerinden Sefa Saygıdeğer, "Adanalılara ayrıca teşekkür ediyoruz, karnaval süresince gösterdikleri hoşgörünün gelecek yıl meyvesini daha çok toplayacağız" dedi.
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Klasiklere büyük ilgi
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