Klasiklere büyük ilgi

6.
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park'ta araçlarını sergileyen Adana
Klasik Otomobil Kulübü (ADAKOK) ilgi odağı oldu. Karnaval coşkusunu yaşayan binlerce yerli-yabancı turist ve Adanalılar, klasik otomobillere büyük ilgi gösterdi. 1962- 63 model İmpalalar ve 1975 model Nova ile yakından ilgilenen vatandaşlar, 1970'li yıllara ait Mercedes, 55-69 model Cevrolet'lerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Klasik otomobil sahiplerinden Sefa Saygıdeğer, "Adanalılara ayrıca teşekkür ediyoruz, karnaval süresince gösterdikleri hoşgörünün gelecek yıl meyvesini daha çok toplayacağız" dedi.