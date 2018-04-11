Lösemili Ayaz’ın hayali gerçekleşti

Adana
'da
iki yıl önce lösemiye yakalanan 5 yaşındaki Ayaz Atalay, polislik hayaline kavuştu. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından hayali gerçekleştirilen ve polis üniforması giyen Ayaz, telsizi eline alıp, "Kötüleri yakalayın, uyuşturucuya geçit vermeyin" diyerek polislere talimat verdi. YAŞAMA SARILDI
Tuğba ve Kayacan Atalan çiftinin, iki çocuğundan büyüğü Ayaz Atalay'a, 2 yıl önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldığında lösemi teşhisi konuldu. Aile, acı haberle sarsıldı. O tarihten bu yana Ayaz, yaşama dört elle sarıldı. En büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, küçük çocuğu hayaline kavuşturmak içi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi. Ayaz ve 3 yaşındaki kız kardeşi Buğlem, polis aracına bindirilip sirenler ve eskort eşliğinde emniyete götürüldü. Müdür Yıldız, makamında ağırladığı Ayaz'a polis üniforması giydirdi. Ayaz Atalay'a kendisi için özel olarak hazırlanan polis kimlik kartını veren Yıldız, küçük çocuğun kendi kullandığı telsizden anons yapmasına da izin verdi.