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Melih ABİ: Sağlı sollu park eden araçlar kent trafiğini kilitliyor

Giriş Tarihi: 11.4.2018

Adana'da şehir trafiğinin rahatlaması için bir takım çalışmalar yapıldı.
Esnaf sıkıntılı ama trafik akışı fena değil.
Alimünif Caddesi, Çakmak Caddesi, Özler Caddesi hatta Atatürk Caddesi rahatladı sanki.
Ancak yolların her tarafı sağlı sollu parklarla dolu.
Parkomatlar devrede.
Yusuf Coşkun'un tespiti doğru,
"Rant uğruna trafik tıkanıyor!"
Büyüksaat civarında da aynı dert var.
İki taraflı park eden araçlar akışı felç ediyor.

***

'nin sıkıntısı ne zaman bitecek?

?Gülek Mahallesi sahipsiz mi?
Ahmet Yılmaz, "Caddelerde büyük ve küçükbaş hayvanlar geziyor.
Her taraf hayvan pisliği olmuş" diyor.
Üstelik PTT şubesi de kapanmış.
Geçen yıldan beri belediye otobüsü istiyorlar.
Bir gelişme yok.
Bu kadar mı zor otobüs göndermek?
Cadde ve sokakları temizletmek?
Zor mu sahi?

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Melih ABİ: Sağlı sollu park eden araçlar kent trafiğini kilitliyor
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