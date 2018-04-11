Metruk yapılara polis baskını

Adana
'da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına nefes aldırmayan polis, uyuşturucu
kullanımına karşı da tedbirler aldı. Bağımlı avına çıkan ekipler, madde kullanımının yoğun olduğu metruk ve harabe binalara şok baskınlar düzenledi. Uyuşturucu kullananlar suçüstü yakalanırken, ailesi tarafından tedavi amacıyla yatırıldığı hastaneden kaçıp, yıkıntılar arasında vücuduna şırınga enjekte eden Yunus A. da tekrar hastaneye yatırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Narkotik tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kritik bir rol üstleniyor. Polis, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine adeta nefes aldırmazken, uyuşturucu kullanımını da engellemeye çalışıyor. Bu kapsamda güven timleri, kent genelindeki metruk ve harabe binalara yönelik operasyon düzenledi. Madde kullanımının en yoğun olduğu noktalar olarak öne çıkan söz konusu yapıları didik didik arayan ekipler, uyuşturucu madde kullananları suçüstü yakaladı. Önce Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tutulan zanlılar, sonrasında emniyete götürüldü. Operasyonda yakalananlar arasında yer alan Yunus A.'nın da uyuşturucu tedavisi için yatırıldığı hastaneden kaçtığı ortaya çıktı. AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yunus A.'yı, metruk bir binada vücuduna uyuşturucu enjekte ederken fark eden polis, önce gencin kendisine zarar vermesini engelledi, sonra da gözaltına alıp emniyete götürdü. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilen Yunus A., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gencin uyuşturucu tedavisi için yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenildi.