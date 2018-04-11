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'de ler, nın tahliyesine yardım etti

'in ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı felç etti. 'a ait 4 koyun elektrik akımına kapılarak ölürken, sağanakla birlikte evlere giren sel sularını ler kovalarla tahliye etti.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:16
Nusaybin'de polisler, yağmur sularının tahliyesine yardım etti

'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası Selahattin Eyyubi Mahallesi Karaçalı Sokak'taki bir ev, altında kaldı. Bu sırada devriye görevi yapan ve ailenin kovalarla evlerindeki suyu tahliye ettiğini gören memurları, bir yandan MARSU ve itfaiye ekiplerine haber verirken, diğer yandan aileye yardım etti. Polis memurları kovalarla eve dolan yağmur sularını tahliye etti.

Aileyle görüşen Nusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, evleri temizlenene kadar aileye kalacakları bir yer temin ettiklerini söyledi. Akrabalarında kalacaklarını ifade eden aile ise yardımlarından dolayı Emniyet Müdürü Zengin ve polis memurlarına teşekkür etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KOYUN ÖLDÜ

Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde ise yağış sonrası, dışarıda bulunan koyunlarını barakadan eve götürmek isteyen 'a ait 4 koyun, elektrik trafosunun yanından geçtikleri sırada akıma kapıldı. Akıma kapılan 4 koyun olay yerinde öldü. Bölgeye gelen elektrik şirketi ve jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Nusaybin'de polisler, yağmur sularının tahliyesine yardım etti
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