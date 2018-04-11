Raketler derece için korta çıktı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun toplam 10 bin lira ödüllü 2'nci Kategori Senyör Tenis Turnuvası Adana
'da yapıldı. Müsabakalarda Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcuları 8'i şampiyonluk, toplam 20 kupa aldı.
ATDSK kortlarındaki turnuvaya teklerde 35'i kadın, 101'i erkek toplam 136 sporcu katıldı. Kadınlarda 10, erkeklerde 23 çift ise çiftler maçlarında mücadele etti. Seyhun Seyhan'ın başhekimliğini yaptığı turnuvanın şampiyonları ile ikincilerine kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Genel Sekreter Can İstif, Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Girtine Işık tarafından verildi. Turnuvada, ATDSK sporcuları 8 şampiyonluk, 12 ikincilik olmak üzere 20 kupa kazandılar.