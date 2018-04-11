Tiyatro ekibi ilçe turnesine çıktı

Erdemli
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin
'in ilçelerinde turneye çıktı. Gülnar'da sahnelenen 'Elimde Valizim' oyunu büyük beğeni topladı. Deniz Yağmur'un kaleme aldığı ve Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı'nın yönetmenliğini yaptığı iki perdelik oyun, Gülnarlılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sanatseverler, kendilerine bu imkanı tanıdıkları ve kentin sanat hayatına katkıda bulundukları için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel'e ve şehir tiyatrosu ekibine teşekkür ettiler.