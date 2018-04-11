Trabzon’da motivasyon semineri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye'nin dört bir yanında seminerlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rize'de seminer düzenleyen HKÜ, bu kez Trabzon
'da gençlerle buluştup üniversiteli adaylarına hitap etti. Seminere HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ile Klinik Psikolog Mehmet Dinç konuşmacı olarak katıldı. Vali Yücel Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğretmenler ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler programa katıldı. Mehmet Dinç, 'Sınav Kaygısı ve Motivasyonu' konusunu ele alarak öğrencilere bilgiler verdi. Dinç, salondaki öğrencilere moral depoladı. Dinç, "Hedefe ulaşabilmek için iki önemli durum var birisi zaman, diğeri ise istediğiniz bir şeyi gerçekten istemek ve bunun için çalışmaktır" diye konuştu.