Yarışa devam

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerinden'in teknik direktörü, Büyükşehir BelediyeErzurumspor mağlubiyetinin ardından ilkiki şanslarını zora soktuklarını ancakson 4 maçı kazanmaları halinde buşansı değerlendirebileceklerini söyledi.Erzurumspor maçına da ilk iki hedefine daha fazla yaklaşmak adına çıktıklarını söyleyen Sözeri,dedi.Henüz her şeyin bitmediğine inandığını aktaran Sözeri,diye konuştu.Teknik adam Erkan Sözeri, "Öte yandan henüz play-off'u da garantilemiş değiliz. Ciddiyetimizi sürdürerek bir üst lig hedefinden kopmayacağız. Sezon sonunda isteriz ki ilk 2'den, olmazsa da play-off'tan üst ile çıkalım" dedi.