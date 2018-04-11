Yarışa devam

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'in teknik direktörü Erkan Sözeri
, Büyükşehir Belediye
Erzurumspor mağlubiyetinin ardından ilk
iki şanslarını zora soktuklarını ancak
son 4 maçı kazanmaları halinde bu
şansı değerlendirebileceklerini söyledi. Erkan Sözeri, takım olarak çok gerilerden gelerek yarışa dahil olduklarını dile getirdi. KAÇINILMAZ OLUYOR
Erzurumspor maçına da ilk iki hedefine daha fazla yaklaşmak adına çıktıklarını söyleyen Sözeri, "Erzurum'da yapacağımız maçın zor olacağını biliyorduk, nitekim de öyle oldu. Aslında galibiyet için öğrencilerimin çok çalıştığını biliyorum. Ama olmadı. Çok fazla pozisyona girip bunlardan birkaçını değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor"
dedi. İMKANSIZ DEĞİL
Henüz her şeyin bitmediğine inandığını aktaran Sözeri, "Biz hâlâ bir yandan ilk ikiyi, bir yandan da play-off'u kovalayan bir takımız. Aslına bakarsak, Erzurum mağlubiyeti ilk iki şansımızı zora soktu. Ama imkansız değil. Önümüzde 4 maç var ve bunları kazanırsak ilk 2 şansımızı da değerlendirebiliriz"
diye konuştu. SÖZERİ TEMKİNLİ
Teknik adam Erkan Sözeri, "Öte yandan henüz play-off'u da garantilemiş değiliz. Ciddiyetimizi sürdürerek bir üst lig hedefinden kopmayacağız. Sezon sonunda isteriz ki ilk 2'den, olmazsa da play-off'tan üst ile çıkalım" dedi.